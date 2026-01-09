Frattesi fase di stallo sul centrocampista dell’Inter | il club guarda altrove Le ultime

Il trasferimento di Frattesi dall’Inter al Galatasaray è attualmente in fase di stallo. Il club turco, interessato al centrocampista, sta valutando altre opzioni, mentre le trattative con l’Inter non hanno ancora portato a una conclusione. Restano da seguire gli sviluppi su questa possibile operazione di mercato, in un contesto di attenta valutazione delle alternative disponibili.

Inter News 24 Frattesi nel mirino del Galatasaray che nel frattempo però si guarda altrove, i turchi sono in una fase di stallo sul centrocampista dell'Inter. Il mercato intorno alla sede dell' Inter si accende, ma per Davide Frattesi la situazione sembra essere entrata in una fase di inaspettato stallo. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di Sport Mediaset, l'interesse del Galatasaray per il centrocampista azzurro è attualmente in "stand-by", aprendo nuovi scenari per il futuro del calciatore italiano. Le perplessità tattiche del Galatasaray. Il club turco, pur avendo manifestato un apprezzamento iniziale, non ha ancora affondato il colpo decisivo.

Il mercato dell'#Inter entra in una fase rovente tra possibili addii e nuovi innesti! Mentre #Frattesi sembra sempre più vicino al #Galatasaray, Mister #Chivu punta tutto sulla grinta di #Guendouzi per blindare il centrocampo nerazzurro. Una mossa strat - facebook.com facebook

Frattesi - K. Thuram (Lo scambio che non si farà, che tutti gli interisti vogliono, ma non avete ancora visto i miei grafici quindi eccoli qui, tiè) Per farmi un'idea del collocamento di Khéphren Thuram nel centrocampo dell'Inter ho analizzato i suoi dati degli ultimi d x.com

