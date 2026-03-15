Snowboardcross | a Montafon vincono Dusek e Siegenthaler Tutto apertissimo in chiave Coppa del Mondo

Nel penultimo weekend della stagione della Coppa del Mondo di snowboardcross, le gare si sono svolte sulle piste di Montafon, in Austria, con vittorie di Dusek e Siegenthaler. La competizione, valida per il circuito internazionale, ha visto i migliori atleti sfidarsi tra le nevi austriache prima di spostarsi in Canada, a Mt. Questa tappa ha mantenuto aperto il discorso sulla classifica generale.

Penultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Massimo circuito internazionale in scena sulle nevi austriache a Montafon, poi la trasferta canadese a Mt. St. Anne. A vincere tra gli uomini è il padrone di casa Jakob Dusek, che trova il secondo successo stagionale dopo quello di Dongbeiya. Beffato il tedesco Leon Ulbricht, vincitore ad Erzurum in Turchia, mentre terzo è il francese Aidan Chollet. Resta veramente tutto apertissimo in chiave Coppa, con Chollet, Ulbricht, mentre Lambert viene addirittura eliminato agli ottavi. Fuori ai quarti di finale gli unici due azzurri in gara: eliminati nella stessa batteria Lorenzo Sommariva ed un pur bravo Matteo Rezzoli, che ha superato un turno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboardcross: a Montafon vincono Dusek e Siegenthaler. Tutto apertissimo in chiave Coppa del Mondo Articoli correlati Leggi anche: Snowboardcross: in gara-2 ad Erzurum si impongono Bankes e Chollet, tutto aperto in chiave Coppa LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: Michela Moioli ai piedi del podio, vittorie per Bankes e DusekCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:19 Non è arrivato il podio in casa Italia, con Moioli quarta e Sommariva quinto. Tutto quello che riguarda Snowboardcross a Montafon vincono Dusek... Snowboardcross: a Montafon vincono Dusek e Siegenthaler. Tutto apertissimo in chiave Coppa del MondoPenultimo weekend della stagione per la Coppa del Mondo di snowboardcross. Massimo circuito internazionale in scena sulle nevi austriache a Montafon, poi ... oasport.it Snowboardcross: a Montafon quattro azzurri avanzano dalle qualificazioni, sesta Michela MoioliPenultimo weekend per la stagione di snowboardcross. Si sposta in Austria la Coppa del Mondo: in programma domani la gara di Montafon, oggi sono andate in ... oasport.it