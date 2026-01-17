LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | Michela Moioli ai piedi del podio vittorie per Bankes e Dusek

Segui la diretta del Snowboardcross a Dongbeiya 2026, con aggiornamenti su tutte le gare e i risultati principali. Michela Moioli si è classificata quarta, mentre altri atleti italiani si sono distinti nelle rispettive categorie. Clicca sul link per aggiornamenti continui e dettagli sulle competizioni in corso, in un evento che mette in evidenza il talento e la competitività degli atleti italiani e internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:19 Non è arrivato il podio in casa Italia, con Moioli quarta e Sommariva quinto. Ci potremo riprovare domani con gara-2, ma prima ci saranno le qualificazioni. 7:17 Seconda posizione per il canadese Grondin, terzo l’australiano Lambert. 7:16 Ed è Dusek a beffare tutti! Straordinario rush finale dell’austriaco, che come un fulmine si tuffa all’arrivo aggiudicandosi la gara. Quarto Surget, photofinish invece per la seconda posizione. 7:14 Passiamo alla finalissima con il canadese Elliot Grondin, l’austriaco Jakob Dusek, il francese Merlin Surget e l’australiano Adam Lambert. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: Michela Moioli ai piedi del podio, vittorie per Bankes e Dusek Leggi anche: LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: Michela Moioli ai piedi del podio, vince Bankes Leggi anche: LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: Moioli in semifinale, ora Sommariva e Ferrari Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Moioli e gli azzurri; Così lo snowboardcross rischia di sparire: solo 2 tappe prima delle Olimpiadi, 5 in tutta la stagione!; A che ora lo snowboard oggi: programma PGS Bansko 2026, tv, streaming; LIVE Snowboardcross Dongbeiya 2026 in DIRETTA | si parte con gli ottavi maschili. Snowboardcross, Jakob Dusek trionfa a Dongbeiya. Buon piazzamento per Sommariva - Si sono da poco concluse le fasi finali dello snowboardcross di Dongbeiya (Cina), località che ha ospitato la seconda tappa della Coppa del Mondo ... oasport.it

LIVE Snowboardcross, Dongbeiya 2026 in DIRETTA: prove di Olimpiadi per Moioli e gli azzurri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara di snowboardcross di Dongbeiya. oasport.it

Snowboard: Coppa del Mondo, Moioli guida il team di dieci azzurri nella duplice prova di Dongbeiya - Oltre un mese dopo il debutto stagionale di Cervinia, la Coppa del Mondo di SnowBoardCross è pronta a ritornare sulla scena e lo farà a partire da venerdì 16 gennaio nella cinese Dongbeiya che ospiter ... napolimagazine.com

Wengen, Tarvisio e Dongbeiya. #Svizzera, #Italia e #Cina per un lungo weekend sulla neve sperando che Casse, Goggia e Moioli (oltre a Belingheri) possano puntare in alto. Sul Lauberhorn, se è stata cancellata la prova di libera di mercoledì 14 (per giovedì - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.