A Val Saint-Côme, in Canada, si è svolto il primo evento di Coppa del Mondo di snowboard parallelo, dove due atleti italiani sono saliti sul podio. Edwin Coratti e Lucia Dalmasso hanno concluso la gara al terzo posto, portando a casa una posizione di rilievo e dimostrando la presenza forte dell’Italia in questa disciplina.

Due podi italiani nel primo evento di Coppa del Mondo a Val Saint-Côme, in Canada. Edwin Coratti e Lucia Dalmasso salgono sul gradino più basso, confermando la solidità dello snowboard parallelo nazionale. La gara si è svolta domenica 15 marzo 2026, con l’Italia che ha ottenuto risultati concreti senza cadere nel catastrofismo tipico delle narrazioni sportive. I dati parlano chiaro: due terzi posti in un unico weekend dimostrano una costanza rara nel sportivo internazionale. Il ritorno di Coratti e la dominazione di Bormolini. Edwin Coratti ha chiuso terzo nella categoria maschile, fermato solo da margini ridottissimi. Lo svizzero Dario Caviezel ha vinto battendo l’azzurro di soli diciassette centesimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Snowboard: Coratti e Dalmasso sul podio a Val Saint-Côme

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