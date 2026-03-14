L’Italia dello snowboard continua a trovare podi A Val St Come secondo Coratti terza Dalmasso

In un fine settimana di Coppa del Mondo, gli atleti italiani dello snowboard parallelo si sono distinti ancora una volta, salendo sul podio a Val St. Come. Coratti si è classificato secondo, mentre Dalmasso ha conquistato il terzo posto. La squadra italiana continua a mantenere una presenza costante tra i migliori in questa disciplina, dimostrando solidità e determinazione nelle competizioni internazionali.

L’Italia dello snowboard parallelo non scende mai dal podio. Altro weekend di Coppa del Mondo, altra gara con azzurri ad esultare in top-3. Sono due i podi conquistati dal Bel Paese nel primo di due PGS in quel di Val. St. Come (Canada). Tra gli uomini torna a farsi vedere Edwin Coratti che in stagione non era stato convincente, non salendo mai sul podio. L’azzurro trova una giornata eccezionale che si ferma solo nella Big Final: ad imporsi di 17 centesimi è lo svizzero Dario Caviezel. Terza posizione per il padrone di casa canadese Arnaud Gaudet. Eliminato ai quarti di finale Maurizio Bormolini che continua a dominare tutte le classifiche di Coppa, fuori nello stesso turno anche Gabriel Messner e Daniele Bagozza, mentre Aaron March e Mirko Felicetti si arrendono agli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia dello snowboard continua a trovare podi. A Val St. Come secondo Coratti, terza Dalmasso Articoli correlati Snowboard: è sempre Italia! A Bad Gastein trionfano March/Dalmasso, terzi Messner/CorattiDue vittorie ieri, nei PSL a livello individuale, la terza arriva oggi, come ciliegina sulla torta di una due giorni da sogno per l’Italia in quel di... LIVE Snowboard, PGS Simonhöhe 2026 in DIRETTA: Caffont subito fuori. Coratti e Dalmasso ai quarti14:16 Chiudiamo qui la DIRETTA LIVE testuale! Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessun risultato dal mondo dello sport. Tutti gli aggiornamenti su L'Italia dello snowboard continua a... Temi più discussi: Il futuro è qui: snowboard Paralimpico, l'esperienza di Perathoner e il debutto di Delson valgono il podio a Cortina; Jacopo Luchini oro nello snowboard alle Paralimpiadi: l’Italia sale a quota 11 medaglie; Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: l’Italia brilla tra snowboard e sci alpino; Storica doppietta alle Paralimpiadi: Perathoner re dello snowboard. L’Italia dello snowboard continua a trovare podi. A Val St. Come secondo Coratti, terza DalmassoL'Italia dello snowboard parallelo non scende mai dal podio. Altro weekend di Coppa del Mondo, altra gara con azzurri ad esultare in top-3. Sono due i ... oasport.it L'Italia dello snowboard cross non andrà in Turchia per i pericoli legati alla guerra: nel week-end la ripartenza della CdMCesare Pisoni, direttore tecnico della nazionale, ci ha confermato che il team azzurro non partirà per Erzurum (come i team nordamericani), dove da venerdì ... neveitalia.it Giornata di mobilitazione dei rider in tutt'Italia indetta dalla CGIL, dopo l'intervento della procura di Milano contro i due colossi del settore, Glovo e Deliveroo, accusati di sfruttamento e caporalato. - facebook.com facebook Esiste un nuovo partito in Italia, si chiama #ANM. Ha sedi in tutta Italia e un frontman che buca lo schermo... Mi chiedo però con che coraggio il 24 marzo, terminato il #referendum, certi magistrati potranno tornare a dirsi "super partes"... Così il Presidente @avv x.com