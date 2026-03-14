L’Italia dello snowboard continua a trovare podi A Val St Come secondo Coratti terza Dalmasso

Da oasport.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un fine settimana di Coppa del Mondo, gli atleti italiani dello snowboard parallelo si sono distinti ancora una volta, salendo sul podio a Val St. Come. Coratti si è classificato secondo, mentre Dalmasso ha conquistato il terzo posto. La squadra italiana continua a mantenere una presenza costante tra i migliori in questa disciplina, dimostrando solidità e determinazione nelle competizioni internazionali.

L’Italia dello snowboard parallelo non scende mai dal podio. Altro weekend di Coppa del Mondo, altra gara con azzurri ad esultare in top-3. Sono due i podi conquistati dal Bel Paese nel primo di due PGS in quel di Val. St. Come (Canada). Tra gli uomini torna a farsi vedere Edwin Coratti che in stagione non era stato convincente, non salendo mai sul podio. L’azzurro trova una giornata eccezionale che si ferma solo nella Big Final: ad imporsi di 17 centesimi è lo svizzero Dario Caviezel. Terza posizione per il padrone di casa canadese Arnaud Gaudet. Eliminato ai quarti di finale Maurizio Bormolini che continua a dominare tutte le classifiche di Coppa, fuori nello stesso turno anche Gabriel Messner e Daniele Bagozza, mentre Aaron March e Mirko Felicetti si arrendono agli ottavi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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