Snowboard l’Italia continua a brillare | Coratti sul podio Dalmasso conferma la sua costanza

La squadra italiana di snowboard parallelo ha ottenuto risultati di rilievo nelle ultime competizioni. Coratti si è piazzato tra i primi sul podio, mentre Dalmasso ha confermato la sua presenza costante nelle gare più importanti. Le atlete italiane dimostrano di essere tra le protagoniste del circuito internazionale, mantenendo alta la competitività della nazionale.

La squadra italiana dello snowboard parallelo continua a confermarsi tra le più competitive del circuito internazionale. Anche nella prova di Coppa del Mondo di Val St.Come, in Canda, gli azzurri sono riusciti a lasciare il segno, centrando due piazzamenti sul podio nel primo dei due slalom giganti paralleli in programma: a prendersi la scena sono stati Edwin Coratti e Lucia Dalmasso. La giornata ha portato soddisfazioni non solo per i risultati individuali, ma anche perché ha confermato la continuità dell’intero movimento italiano, sempre presente nelle posizioni di vertice. In parallelo, è arrivata anche una notizia di grande peso per la stagione di Maurizio Bormolini, che ha conquistato matematicamente due Coppe del Mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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