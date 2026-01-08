Culle piene in Mugello | nascite in aumento del 5% per il secondo anno consecutivo

Nel Mugello, le nascite registrano un incremento del 5% anche quest’anno, segnando il secondo anno consecutivo di crescita. Un dato positivo in un contesto nazionale spesso caratterizzato da calo demografico. A Borgo San Lorenzo, questa tendenza rappresenta una piccola speranza di ripresa e di un futuro più stabile per la comunità locale.

BORGO SAN LORENZO – Mentre l’Italia fa i conti con l’inverno demografico, il Mugello festeggia una piccola primavera. Per il secondo anno di fila, il punto nascita dell’ospedale locale segna un incremento dei parti pari al 5%. È un dato in netta controtendenza rispetto al panorama nazionale. Se il 2023 si era fermato a 299 fiocchi rosa e azzurri, il 2024 era salito a 316, fino ad arrivare ai 330 nati alla fine del 2025. A crescere sono sia le famiglie italiane che quelle straniere. Non è un caso, ma il frutto di una strategia precisa. La struttura di Ostetricia e Ginecologia, guidata da Marco Giusti, ha puntato tutto sull’umanizzazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Nascite 2025 in lieve calo nell’Asl Centro.

Aiutare una giovane coppia a comprare casa o sostenere i primi mesi di vita di un figlio significa dire: non siete soli. La Regione crede nel vostro progetto di vita. Più culle piene significano una comunità più viva e più forte. È la sfida più grande dei nostri tempi, - facebook.com facebook