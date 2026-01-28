Australian Open Sinner vola in semifinale | Mi sono addormentato prima della partita

Da sportface.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha superato Ben Shelton in tre set e si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Il tennista italiano ha vinto 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 23 minuti. Dopo il match, Sinner ha raccontato di essersi addormentato prima della partita, ma comunque ha trovato la forza di giocare al massimo e ottenere un’altra vittoria di fila contro Shelton.

Jannik Sinner accede alle semifinali degli Australian Open battendo per la nona volta consecutiva Ben Shelton: il punteggio finale oggi è stato 6-3 6-4 6-4, maturato in 2 ore e 23 minuti. Il numero 2 del mondo domina senza perdere un set, controllando l’incontro dall’inizio alla fine. Prossimo ostacolo: Novak Djokovic, che oggi ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti sul 2-0 per set. Solido, imbattibilmente solido. Shelton ne prova tante, ma nessuna variazione di gioco si dimostra decisiva contro l’altoatesino. Eppure l’americano parte aggressivo, con una palla break nel game inaugurale, ma Sinner risponde con il prima ace.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner svela un aneddoto: “Mi sono addormentato prima della partita. Contro Djokovic è sempre dura”

Jannik Sinner ha raccontato di aver rischiato di perdere la concentrazione prima di scendere in campo contro Djokovic agli Australian Open.

Un mostruoso Sinner straccia Shelton e vola in semifinale agli Australian Open

Jannik Sinner si impone con forza sui quarti di finale contro Ben Shelton agli Australian Open.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open: Sinner vola ai quarti, Darderi si arrende in tre set; AUSTRALIAN OPEN: SINNER VOLA AI QUARTI; Australian Open, Sinner vola al secondo turno dopo il ritiro di Gaston; Sinner vince contro Darderi agli Australian Open e vola ai quarti: ecco quando e contro chi giocherà.

australian open sinner volaAustralian Open, Sinner piega Shelton e vola in semifinale contro DjokovicAGI - Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. L'altoatesino, numero 2 al mondo, ha battuto in tre set Ben Shelton (testa di serie n.8) col punteggio di 6-3 6-4 6-4, ra ... msn.com

australian open sinner volaSinner vola in semifinale agli Australian Open: batte Shelton in tre set e venerdì sfida Djokovic. In palio la finaleSinner supera l’americano (6-3, 6-4, 6-4) e raggiunge la semifinale degli Australian Open. Venerdì affronterà Novak Djokovic, che ha passato il turno a seguito del ritiro di Lorenzo Musetti per un pro ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.