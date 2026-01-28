Australian Open Sinner vola in semifinale | Mi sono addormentato prima della partita

Jannik Sinner ha superato Ben Shelton in tre set e si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Il tennista italiano ha vinto 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 23 minuti. Dopo il match, Sinner ha raccontato di essersi addormentato prima della partita, ma comunque ha trovato la forza di giocare al massimo e ottenere un’altra vittoria di fila contro Shelton.

Jannik Sinner accede alle semifinali degli Australian Open battendo per la nona volta consecutiva Ben Shelton: il punteggio finale oggi è stato 6-3 6-4 6-4, maturato in 2 ore e 23 minuti. Il numero 2 del mondo domina senza perdere un set, controllando l’incontro dall’inizio alla fine. Prossimo ostacolo: Novak Djokovic, che oggi ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti sul 2-0 per set. Solido, imbattibilmente solido. Shelton ne prova tante, ma nessuna variazione di gioco si dimostra decisiva contro l’altoatesino. Eppure l’americano parte aggressivo, con una palla break nel game inaugurale, ma Sinner risponde con il prima ace.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Australian Open Jannik Sinner svela un aneddoto: “Mi sono addormentato prima della partita. Contro Djokovic è sempre dura” Jannik Sinner ha raccontato di aver rischiato di perdere la concentrazione prima di scendere in campo contro Djokovic agli Australian Open. Un mostruoso Sinner straccia Shelton e vola in semifinale agli Australian Open Jannik Sinner si impone con forza sui quarti di finale contro Ben Shelton agli Australian Open. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open: Sinner vola ai quarti, Darderi si arrende in tre set; AUSTRALIAN OPEN: SINNER VOLA AI QUARTI; Australian Open, Sinner vola al secondo turno dopo il ritiro di Gaston; Sinner vince contro Darderi agli Australian Open e vola ai quarti: ecco quando e contro chi giocherà. Australian Open, Sinner piega Shelton e vola in semifinale contro DjokovicAGI - Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. L'altoatesino, numero 2 al mondo, ha battuto in tre set Ben Shelton (testa di serie n.8) col punteggio di 6-3 6-4 6-4, ra ... msn.com Sinner vola in semifinale agli Australian Open: batte Shelton in tre set e venerdì sfida Djokovic. In palio la finaleSinner supera l’americano (6-3, 6-4, 6-4) e raggiunge la semifinale degli Australian Open. Venerdì affronterà Novak Djokovic, che ha passato il turno a seguito del ritiro di Lorenzo Musetti per un pro ... msn.com Jannik Sinner raggiunge la sua nona semifinale a livello Slam, la terza agli Australian Open. Sfiderà Novak Djokovic per un posto in finale #AO26 facebook MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.