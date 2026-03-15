Sinner-Medvedev | streaming gratis e diretta TV Sky Sport Mediaset TV8? Dove vedere finale Indian Wells

Questa sera alle ore 23 (le 14 locali) si svolge la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Mediaset TV8, e sarà possibile seguirla anche in streaming gratuito. L’incontro rappresenta l’atto conclusivo del torneo maschile.

Questa sera alle ore 23 (le 14 locali) sarà in programma la finale del Masters 1000 di Indian Wells che vedrà opposti l’azzurro Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Il tennista altoatesino durante il torneo californiano ha sconfittto (sempre in due set), Svricina, Shapovalov, Fonseca, Tien e Zverev, mentre quello russo ha avuto la meglio (anche. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner-Zverev, streaming gratis: dove vedere semifinale Masters 1000 Indian Wells anche in tv. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La sfida si è conclusa 6-2, 6-4 per Sinner, che affronterà il vincente tra Alcaraz e Medvedev. #CorrieredelloSport #Sinner #IndianWells x.com

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