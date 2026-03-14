Indian Wells Sinner affronta Zverev | l’azzurro vuole la prima finale stagionale | Quando gioca e dove vederla in tv e streaming

A Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato Alexander Zverev in un match decisivo. Durante questa settimana, l’italiano ha battuto prima Joao Fonseca e poi Learner Tien, due giovani promettenti del circuito. Ora si prepara a disputare la sua prima finale stagionale, con l’obiettivo di ottenere un risultato importante. La partita contro Zverev si svolgerà nelle prossime ore e sarà visibile in diretta streaming e in tv.

Servivano risposte e Jannik Sinner le ha date nel corso di questa settimana a Indian Wells. Prima battendo la giovanissima promessa Joao Fonseca, poi Learner Tien, altro giovanissimo che si sta facendo strada tra i grandi. Quella di stasera è però la sfida in cui Sinner dovrà dimostrare di essersi lasciato alle spalle un inizio di 2026 difficile: di fronte ci sarà Alexander Zverev, che a Indian Wells ha fin qui perso un solo set e ha battuto senza troppi problemi sia Tiafoe che Fils. L’azzurro è in vantaggio per 6-4 nei precedenti (5-3 su cemento). In palio c’è la finale. O contro Daniil Medvedev o contro Carlos Alcaraz. Per l’altoatesino è una sfida cruciale: Sinner sta spingendo al massimo in questa fase di stagione perché è quella in cui sa di poter accelerare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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