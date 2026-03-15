Sinner-Medvedev oggi finale Indian Wells | orario precedenti e dove vederla

Oggi si disputa la finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L'incontro si svolge nella giornata di domenica 15 marzo e rappresenta l'atto conclusivo del torneo. L'evento può essere seguito in diretta e le informazioni su orario e precedenti sono disponibili per gli appassionati di tennis.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 15 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo contro Alexander Zverev in semifinale, mentre il russo ha battuto Carlos Alcaraz nel penultimo atto del torneo. Ecco orario, precedenti e dove vedere il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Sinner-Tien oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in campo a Indian Wells nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000. Leggi anche: Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells, quando gioca e dove vederla in TV e streaming Sinner dominante a Indian Wells. Fonseca meglio di Tien Contenuti utili per approfondire Sinner Medvedev oggi finale Indian... Temi più discussi: Jannik Sinner - Daniil Medvedev in finale a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Medvedev all'Atp Indian Wells, dove vedere in tv e streaming; Sinner contro Medvedev, la storia completa della rivalità; Sinner travolge Zverev: Jannik vola in finale a Indian Wells contro Medvedev. Sinner-Medvedev oggi in finale a Indian Wells, quando gioca e dove vederla in TV e streamingJannik Sinner si gioca la finale di Indian Wells contro Daniil Medvedev. L’incontro è in programma oggi domenica 15 marzo 2026 non prima delle 22 ora italiana. Diretta esclusiva in TV e in streaming ... fanpage.it LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’italiano cerca la nona vittoria contro il russoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Medvedev Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra ... oasport.it MEDVEDEV-SINNER IN FINALE vs Il russo compie l’impresa, sconfigge Alcaraz in semifinale e affronterà Jannik nella finale di Indian Wells di questa sera #Medvedev #Sinner #BNPParibasOpen x.com Clamoroso a Indian Wells, Medvedev batte Alcaraz in semifinale e sfiderà Sinner facebook