alcaraz batte zverev in finale salta in vetta al ranking atp con prestazione da record

Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open 2026, battendo in finale Alexander Zverev dopo più di cinque ore di gioco. La partita è stata lunga, intensa e combattuta, con il giovane tennista spagnolo che si prende anche la vetta del ranking ATP. Una vittoria che resterà nella storia del torneo.

Carlos Alcaraz ha conquistato la finale degli Australian Open 2026 dopo una battaglia epica contro Alexander Zverev, disputata in cinque set e durata oltre cinque ore e mezza. Il match, giocato nella Rod Laver Arena gremita di pubblico, ha segnato uno dei momenti più intensi della stagione calcistica del tennis. Alcaraz, ventiduenne di Murcia, ha superato il tedesco dopo essere stato sotto due set a zero, riuscendo a riportare la partita in equilibrio grazie a una resistenza fisica e mentale straordinaria. La svolta è avvenuta nel quinto set, quando Zverev ha perso il controllo delle proprie emozioni e delle proprie energie, concedendo a Alcaraz la vittoria con un punteggio di 6-3, 6-7(5), 7-6(4), 6-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

