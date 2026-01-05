Alexander Zverev sfida Sinner e Alcaraz | Non mi sento così lontano da loro

Alexander Zverev si confronta con i giovani talenti Sinner e Alcaraz, affermando di non sentirsi così distante da loro. In un contesto di crescente equilibrio nel tennis maschile, Zverev evidenzia la sua volontà di riprendere il ritmo e rimanere competitivo ai massimi livelli. La sfida tra i protagonisti del circuito continua a delineare un panorama di grande interesse e competizione.

Il tennis maschile vive una fase di apparente stabilità al vertice, dominata dalla rivalità sempre più netta tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Da due stagioni lo spagnolo e l'italiano si dividono equamente i quattro tornei del Grande Slam, alimentando un interrogativo che circola con insistenza tra tifosi e addetti ai lavori: esiste davvero qualcuno in grado di incrinare questo duopolio? Tra i nomi che tornano ciclicamente nel dibattito spicca quello di Alexander Zverev. Il tedesco (n.3 del mondo) rilancia le proprie ambizioni in avvio di stagione, scegliendo la United Cup come banco di prova per ritrovare ritmo e fiducia in vista degli Australian Open.

