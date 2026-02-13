Arianna Fontana ha vinto una medaglia olimpica ieri sera al Forum di Assago, nonostante un problema alla lama durante la finale. Il marito le ha chiesto incredulo: “Come hai fatto a non cadere?”. La pattinatrice italiana si è aggiudicata il quinto podio olimpico sui 500 metri, confermando la sua lunga esperienza. Con questa medaglia, ha raggiunto 13 successi complessivi ai Giochi, un record che la mette in testa alla classifica italiana di sempre, superando anche Edoardo Mangiarotti.

Arianna Fontana ha confezionato ieri sera al Forum di Assago una delle imprese più significative della sua meravigliosa carriera, confermandosi sul podio dei 500 metri per la quinta edizione olimpica di fila ed eguagliando le 13 medaglie complessive ai Giochi dello schermidore Edoardo Mangiarotti in vetta alla classifica italiana di tutti i tempi. La pattinatrice valtellinese si è messa al collo uno splendido argento nella distanza più corta dello short track, cedendo soltanto alla fenomenale neerlandese Xandra Velzeboer e resistendo in finale agli attacchi della canadese Courtney Sarault e dell’altra oranje Selma Poutsma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arianna Fontana: “Avevo un problema alla lama in finale. Mio marito mi ha ‘come hai fatto a non cadere?’ “

