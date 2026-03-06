Torino D’Aversa prima del match col Napoli | Zapata e Simeone han dimostrato di poter giocare insieme Ecco cosa dobbiamo fare in questo momento

Prima della partita contro il Napoli, il tecnico del Torino ha parlato a DAZN, sottolineando che Zapata e Simeone hanno dimostrato di poter giocare insieme in questa fase. Ha anche spiegato quali sono le azioni che la squadra deve mettere in atto in questo momento, senza entrare in dettagli più approfonditi. Le dichiarazioni si sono concentrate sulle scelte e le prospettive del Torino prima dell'incontro.

