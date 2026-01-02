Messa in sicurezza di strade edifici pubblici e corsi d’acqua | finanziati 85 interventi in Piemonte

La Regione Piemonte ha assegnato oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni e alla Provincia di Cuneo per finanziare 85 interventi di messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e corsi d’acqua. Questi interventi rientrano in un piano di investimenti volto a migliorare la sicurezza e la tutela del territorio regionale, contribuendo alla prevenzione e alla tutela delle comunità locali.

Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria appaltata per l’area adiacente all’ex-acquedotto di via Conforti - Risulta interessata da rischio di cedimento franoso e instabilità di parti murarie tale da creare potenziale e concreto pericolo alla pubblica e privata incolumità. lameziainforma.it

Roma Capitale compie un nuovo passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del territorio con l’approvazione della delibera che recepisce il finanziamento regionale per la realizzazione della cassa di espansione sul Canale Palocco, in località Madonn - facebook.com facebook

#Scuola, firmato ulteriore decreto da 206,8 milioni per il Piano #antincendio e per interventi urgenti di messa in #sicurezza. Valditara: “Prosegue l’impegno costante per l'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole”. “Ho firmato oggi un importante decreto che x.com

