Messa in sicurezza di strade edifici pubblici e corsi d’acqua | finanziati 85 interventi in Piemonte

La Regione Piemonte ha assegnato oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni e alla Provincia di Cuneo per finanziare 85 interventi di messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e corsi d’acqua. Questi interventi rientrano in un piano di investimenti volto a migliorare la sicurezza e la tutela del territorio regionale, contribuendo alla prevenzione e alla tutela delle comunità locali.

Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento di metà dicembre sono stati assegnati oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni piemontesi e alla Provincia di Cuneo per la realizzazione di 85 interventi grazie all'utilizzo della legge.

