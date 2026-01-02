Messa in sicurezza di strade edifici pubblici e corsi d’acqua | finanziati 85 interventi in Piemonte
La Regione Piemonte ha assegnato oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni e alla Provincia di Cuneo per finanziare 85 interventi di messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e corsi d’acqua. Questi interventi rientrano in un piano di investimenti volto a migliorare la sicurezza e la tutela del territorio regionale, contribuendo alla prevenzione e alla tutela delle comunità locali.
Continuano gli investimenti della Regione Piemonte per la sicurezza del territorio: con un nuovo provvedimento di metà dicembre sono stati assegnati oltre 5,5 milioni di euro a 70 Comuni piemontesi e alla Provincia di Cuneo per la realizzazione di 85 interventi grazie all’utilizzo della legge. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Rischio sismico, oltre 31 milioni per 11 interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici nel Foggiano
Leggi anche: 1,8 milioni di euro per la sicurezza delle strade di Pomigliano d’Arco: al via gli interventi finanziati dalla Regione Campania
Duecentomila euro di interventi per la sicurezza del territorio nel novarese; Città Metropolitana Roma Capitale, approvato il bilancio 2026-2028: fondi per sicurezza stradale e l'edilizia scolastica; Dal Pirellone oltre 7 milioni per sistemare, strade, lampioni e piste ciclabili; Strade provinciali della zona Sud, progetti esecutivi per oltre 7 milioni.
Messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e corsi d’acqua: finanziati 85 interventi in Piemonte - Nel Torinese finanziati 20 Comuni per 25 interventi (totale di 1. torinotoday.it
Sicurezza degli edifici scolastici e mense Decreti di fine anno per 230 milioni - Oltre il 43,4% delle risorse stanziate per la sicurezza scolastica è destinato agli enti locali del Mez ... italiaoggi.it
Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria appaltata per l’area adiacente all’ex-acquedotto di via Conforti - Risulta interessata da rischio di cedimento franoso e instabilità di parti murarie tale da creare potenziale e concreto pericolo alla pubblica e privata incolumità. lameziainforma.it
Roma Capitale compie un nuovo passo avanti nella messa in sicurezza idraulica del territorio con l’approvazione della delibera che recepisce il finanziamento regionale per la realizzazione della cassa di espansione sul Canale Palocco, in località Madonn - facebook.com facebook
#Scuola, firmato ulteriore decreto da 206,8 milioni per il Piano #antincendio e per interventi urgenti di messa in #sicurezza. Valditara: “Prosegue l’impegno costante per l'edilizia scolastica e la sicurezza nelle scuole”. “Ho firmato oggi un importante decreto che x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.