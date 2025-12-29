Consorzio un anno di lavoro per la sicurezza idraulica l’acqua e il territorio

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si avvia al 2026 riflettendo su un anno intenso, caratterizzato dal rinnovo della governance e dal rafforzamento delle attività per la sicurezza idraulica, la gestione sostenibile dell'acqua e la tutela del territorio. Nel 2025, l'ente ha consolidato il suo ruolo di presidio permanente per garantire un equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale, ponendo le basi per un nuovo anno di impegno e responsabilità.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno s i prepara ad affrontare il 2026 forte dei risultati conseguiti nel corso di un 2025 ormai in dirittura di arrivo: un anno che segnato dal completamento del rinnovo della governance dell'Ente con la nomina del nuovo Direttore Generale, Tulio Marcelli, e dal consolidamento dell'azione svolta dall'Ente come presidio permanente di sicurezza idraulica, gestione sostenibile della risorsa idrica, tutela ambientale e supporto allo sviluppo dei territori. Le principali tappe dell'anno sono state riassunte in un calendario sintetico che richiama solo i momenti più significativi di un'attività in realtà ben più ampia, strutturata, continua e capillare, sviluppata quotidianamente sull'intero comprensorio di competenza che abbraccia 4.

