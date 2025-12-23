Stazione e Giardini Speyer sotto controllo | hashish sequestrato e multa da 6mila euro

Hashish sequestrato, 120 persone identificate e multe per 6mila euro a carico di un esercizio commerciale. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri in alcune delle zone più sensibili di Ravenna.I militari della Compagnia di Ravenna, in particolare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Spaccio a Ravenna, i giardini Speyer sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri - Nel corso della scorsa settimana i carabinieri hanno eseguito un controllo straordinario nelle zone del ravennate ripetutamente segnalate dai cittadini per il degrado ... ilrestodelcarlino.it

Aggressione ai giardini Speyer. Per il 16enne scattano denuncia e Daspo dalla zona stazione - Lui ha sedici anni, è di origine rumena, e vive a Ravenna dove si è già reso protagonista di più di un episodio turbolento. ilrestodelcarlino.it

