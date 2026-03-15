Sicurezza centro storico | 5000 minori e nuove ordinanze dal

Venerdì 13 marzo, nella Sala Rossa di Tursi, si è svolta una commissione congiunta dedicata alla sicurezza del centro storico. Hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine per discutere di misure volte a garantire maggiore tutela, coinvolgendo circa 5.000 minori e annunciando nuove ordinanze. La riunione si è concentrata anche sulla coesione sociale e sulle strategie di rilancio commerciale nell’area.

Nella Sala Rossa di Tursi, venerdì 13 marzo, si è tenuta una commissione congiunta che ha affrontato la sicurezza del centro storico, la coesione sociale e il rilancio commerciale. Le assessore Viscogliosi, Lodi e Beghin hanno presentato un piano d’azione basato su dati concreti: 5000 minori assistiti, 150 persone senza dimora intercettate e nuove ordinanze del questore operative dall’estate 2025. La discussione ha coinvolto cittadini, associazioni e rappresentanti dell’ASL 3 per calibrare le misure sulle reali necessità dei residenti. Il cuore della questione risiede nella capacità di trasformare i numeri in azioni tangibili vive ogni giorno nel tessuto urbano più antico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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