Al Teatro Cartiere Carrara il musical dedicato a Caravaggio

Al Teatro Cartiere Carrara si tiene il musical dedicato a Caravaggio, l’artista che ha rivoluzionato il mondo dell’arte nel Seicento. La rappresentazione narra della figura di Michelangelo Merisi e della sua sfida alla Roma papalina dell’epoca, caratterizzata da intrighi, contrasti e segreti inconfessabili. La produzione mette in scena la vita e le opere del pittore.

La rivoluzione è quella di Michelangelo Merisi detto "il Caravaggio", che sfida la Roma Papalina del '600, covo di intrighi, contrasti, gelosie, segreti inconfessabili. Un artista imprevedibile e istintivo, con un carattere che crea scompiglio tanto fra i suoi nemici quanto tra i suoi protettori. Le sue tele ricche di umanità e libere da ipocrisie. Il Potere trema davanti ad un uomo che rifiuta le rappresentazioni false, in una storia raccontata con forza e ritmo incontenibili e che conduce ad un finale sorprendente. La vita di un ribelle che non accetta compromessi o soprusi, che dipinge i poveri nei panni dei Santi e le prostitute nelle vesti della Vergine Maria, per raccontare una verità scomoda: "C'è più Dio in terra di quanto ce ne sia in cielo".