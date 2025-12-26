Firenze, 26 dicembre 2025 – A Firenze va in scena “Lupin, il musical” al Teatro Cartiere Carrara il 26 dicembre alle ore 21 e il 27 dicembre alle ore 16,30. La Compagnia della Corona dopo il grande successo de “La Famiglia Addams” presenta questa nuova produzione che è la prima grande opera di teatro musicale dedicata al ladro più famoso di tutti i tempi. Lupin è interpretato da Flavio Gismondi, Margot è Federica Basile, Isabelle è Angelica Cinquantini, Blake è Paolo Bianca, Ganimard è Andrea Rodi, Armand è Umberto Scida. Soggetto e libretto Salvatore Sito, musiche originali di Paola Magnanini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena il musical Lupin al teatro Cartiere Carrara

Leggi anche: Capodanno in musical al Teatro Cartiere Carrara di Firenze Con la Compagnia delle Formiche

Leggi anche: Firenze, Alessandro Cattelan in scena al Cartiere Carrara

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Natale e feste a Firenze: mercati, spettacoli e grandi mostre.

My Chemical Romance in Italia! La band che ha rivoluzionato la scena rock mondiale, arriva a Firenze per celebrare i 20 anni dell'album capolavoro "The Black Parade" Mercoledì 15 luglio - Firenze, Visarno Arena Special guest: Interpol Biglietti su livenation.it - facebook.com facebook

Adolescente picchia un bambino, la scena ripresa in un video: indagini in provincia di Lucca x.com