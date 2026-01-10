Slavina si stacca dal paretone del Corno Grande sul Gran Sasso

Nel primo pomeriggio di sabato 10 gennaio, una slavina si è staccata dal paretone del Corno Grande, sul versante teramano del Gran Sasso. L'evento, che ha interessato la zona montuosa, è stato seguito dalle autorità competenti. Non risultano al momento danni a persone o strutture, e sono in corso gli accertamenti per valutare eventuali conseguenze e misure di sicurezza.

Una slavina è scesa dal paretone del Corno Grande, sul versante teramano del Gran Sasso, nel primo pomeriggio di sabato 10 gennaio.L'immagine che immortala l'enorme nuvola che accompagna la discesa della valanga nell'impatto sul limite del bosco è stata scattata dall'autostrada A24 ed è diventa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Slavina si stacca dal paretone del Corno Grande, la foto dal Gran Sasso Leggi anche: Slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso: le incredibili immagini dall’Abruzzo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Imponente slavina si stacca dal Gran Sasso: nessun ferito. Gran Sasso, enorme slavina si stacca dal Paretone verso il bosco: la foto virale sui social - Spettacolare quanto drammatica l'immagine, diventata virale sui social in poche ore, che ritrae un imponente distacco di neve al limite del bosco sottostante il Paretone del Corno Piccolo ... msn.com

Gran Sasso, imponente slavina si stacca dal Corno Grande: foto virale sui social - Un’imponente slavina sul Gran Sasso d’Italia è stata immortalata in una fotografia che nel giro di poche ore è diventata virale sui social. tg24.sky.it

Slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso: le incredibili immagini dall’Abruzzo - Le incredibili immagini di una slavina scesa dal paretone del Corno Grande del Gran Sasso in Abruzzo: non vi sono state conseguenze né su persone né ... fanpage.it

Gran Sasso - Una vasta slavina si è staccata, poco dopo le ore 13, dal paretone del Corno Grande, nel massiccio del Gran Sasso, muovendosi in direzione dell’area del traforo dell’A24. La segnalazione è arrivata da Leonardo Visconti attraverso il gru - facebook.com facebook

Una #valanga si è staccata nel primo pomeriggio a #Claviere, in Val di #Susa, in un’area compresa tra pista e fuori pista. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte, ma al momento non è noto il numero né se vi siano feriti. Sul posto son x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.