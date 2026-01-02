Morto un alpinista veneziano trascinato da una slavina

Un alpinista veneziano di 50 anni è deceduto questa mattina dopo essere stato travolto da una slavina durante una discesa sul Vaio Gabele. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era accompagnato da un amico. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per recuperare il corpo e fare chiarezza sulle cause dell’incidente.

