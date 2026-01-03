La discesa della Befana La tradizione si rinnova grazie ai vigili del fuoco
La tradizione della discesa della Befana a Pistoia si rinnova anche quest’anno, grazie all’impegno dei Vigili del Fuoco. La manifestazione, alla sua trentaduesima edizione, si terrà il 6 gennaio in piazza del Duomo, dalle 16 alle 18. Un’occasione di condivisione e festa per la comunità, con attenzione alla sicurezza e alle condizioni meteo, che potrebbero influire sull’evento.
Dita incrociate e occhi puntati sulle previsioni meteo. Tutto è pronto, o quasi, per la trentaduesima edizione della Befana dei Vigili del Fuoco di Pistoia, in programma il 6 gennaio, dalle 16 alle 18, in piazza del Duomo. L’appuntamento, primo in Italia che si rinnova ogni anno dal 1994, è organizzato dalla sezione pistoiese dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco e il sostegno del Comune di Pistoia. La Befana dei Vigili del Fuoco è diventata nel tempo una delle manifestazioni più partecipate della città, capace di attrarre migliaia di persone ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
