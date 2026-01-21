Cacciatore colpito da una fucilata è grave

Un incidente di caccia si è verificato a Leivi mercoledì 21 gennaio 2026, intorno alle 12. Un cacciatore è stato colpito da una fucilata ed è in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, i carabinieri, la Croce Verde di Carasco e l’auto medica Tango 1. La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso.

