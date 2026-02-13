Milano Cortina, la festa azzurra continua: gli atleti italiani hanno conquistato 6 ori, 3 argenti e 8 bronzi nelle ultime settimane, portando il totale delle medaglie a 27. Fontana entra nella storia olimpica con 13 medaglie complessive, un record che lo distingue tra i più grandi sportivi italiani. Gli azzurri stanno ottenendo risultati sorprendenti in discipline come lo sci alpino, il biathlon e il curling, dimostrando una crescita evidente rispetto alle passate edizioni. In particolare, la medaglia d’oro di Marta Bassino nello slalom gigante ha fatto brillare la squadra femminile, mentre il successo di Simone Fontevec

Gli Azzurri stanno guadagnando ottimi risultati in diverse discipline nelle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo le gare del 12 febbraio, il team italiano ha portato a casa 17 medaglie complessive, tra cui figurano 6 ori, 3 argenti e 8 bronzi. Stiamo parlando di un ricavo complessivo di 17 riconoscimenti, che vede gli atleti italiani al secondo posto nel medagliere generale, dietro solo alla Norvegia. Il primo risultato importante è arrivato con Francesca Lollobrigida, oro nei tremila metri di pattinaggio di velocità, che l’ha portata a conquistare anche il record olimpico. L’atleta italiana ha saputo dare ritmo al percorso, dettando la linea e riuscendo infine a distanziare le sue rivale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano Cortina, la festa azzurra continua: 6 ori, 3 argenti, 8 bronzi. Fontana è nella storia con 13 medaglie in 6 Olimpiadi

Approfondimenti su milano cortina

Arianna Fontana conquista un argento che la proietta in cima alla storia dello sport italiano.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate da pochi giorni e l’Italia si piazza subito al secondo posto nel medagliere.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Milano Cortina, Casa Italia in festa per Dalmasso: Piango da oggi pomeriggio. Medaglia caduta? L'ho aggiustata; Olimpiadi Milano-Cortina, è il momento della grande festa: i campioni, la sfilata, il braciere; DIRETTA - Milano Cortina 2026, la festa in Piazza Duomo per l'arrivo della Fiamma Olimpica; Olimpiadi invernali in città: perché tanti milanesi non si sentono coinvolti.

Snoop Dogg a Livigno, la festa con Bugs Bunny e l'abbraccio con i fan: «Siete la mia forza, come faccio a dirvi no?»LIVIGNO - Dopo la tappa a Cortina, Snoop Dogg arriva a Livigno con un accompagnatore insolito: Bugs Bunny. Il rapper americano, coach onorario del Team Usa, è arrivato ieri, ... ilgazzettino.it

Milano Cortina 2026, la festa è per tutti? (Spoiler: la vista non è sempre d'oro)I grandi eventi fanno sempre rumore. A maggior ragione quando si parla di titoli di acquisto alti come questi. Dopo esserci lasciati alle spalle la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici e i prezzi ... cosmopolitan.com

Rebecca PASSLER sarà riaggregata alla squadra di biathlon italiana, che sta prendendo parte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della ventiquattrenne altoatesina in merito alla sospensione pr x.com

ITALIA vs GRAN BRETAGNA Curling Maschile Strategia pura, nervi saldi e colpi decisivi. Gli Azzurri affrontano la Gran Bretagna in una sfida di altissimo livello, dove ogni stone pesa come un macigno Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook