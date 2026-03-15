Dopo la prima manche dello slalom di Are, Mikaela Shiffrin si trova in testa alla classifica, confermando le aspettative della vigilia. Emma Aicher, però, si avvicina e si mette subito alle spalle dell’americana, accendendo un duello che prosegue durante la gara. La competizione tra le due atlete continua a suscitare interesse tra gli appassionati di sci alpino.

Continua il meraviglioso duello a distanza tra Mikaela Shiffrin ed Emma Aicher. L’americana conferma il pronostico della vigilia ed è in testa alla classifica dello slalom di Are, ma la tedesca non molla assolutamente e si mette alle spalle della rivale. Il vantaggio della statunitense è importante, visto che sono 51 centesimi, ma la seconda manche diventa comunque importantissima in ottica Coppa del Mondo generale. Terza posizione per l’austriaca Katharina Truppe, che ha accusato un ritardo di 57 centesimi dalla vetta e potrebbe inserirsi nella lotta tra Shiffrin ed Aicher. Un discorso similie anche per la svizzera Wendy Holdener, attardata di 70 centesimi e che ha preceduto la svedese Cornelia Oehlund (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Shiffrin guida lo slalom di Are dopo la prima manche, ma Aicher accende il duello

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