Nella prima manche dello slalom di Coppa del Mondo ad Are, la statunitense si trova al comando con un vantaggio di 51 centesimi sulla tedesca, che occupa la seconda posizione. La concorrente italiana si posiziona al 15° posto. La competizione prosegue con le atlete che si preparano per la seconda manche.

Il duello di Coppa accende lo slalom di Are, in Svezia. Dopo la prima manche è in testa Mikaela Shiffrin, padrona della specialità con 7 successi su 8 in Coppa a cui aggiungere l'oro olimpico di Cortina. Ma seconda a 51100 c'è la tedesca Emma Aicher, la rivale nella classifica generale. Shiffrin si è già assicurata il titolo di slalom, ma la vittoria di domenica le permetterebbe di allungare il vantaggio (ora è di 120 punti) prima delle finali della prossima settimana a Kvitfjell dove Aicher sarà in gara in 4 specialità su 4. Tre le azzurre qualificate per la seconda manche al via alle 12.30: Lara Della Mea è quindicesima a 1"97, poi Emilia Mondinelli 22ª a 2"61 e Giulia Valleriani 30ª 3"12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Duello di Coppa nello slalom di Are: Shiffrin davanti a Aicher dopo la prima manche. Della Mea 15ª

Articoli correlati

Leggi anche: Shiffrin guida lo slalom di Are dopo la prima manche, ma Aicher accende il duello

LIVE Sci alpino, Slalom Are 2026 in DIRETTA: Shiffrin in testa davanti ad Aicher! Della Mea nella top 15, bene Mondinelli. Seconda manche alle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10.

Contenuti utili per approfondire Duello di Coppa nello slalom di Are...

Discussioni sull' argomento Sci di fondo: a Sundling il duello spaziale con Skistad nella sprint tc di Drammen. Iris de Martin Pinter nelle 10; Sci: torna in pista Franzoni, ma per la coppa di discesa è duello svizzero; Biathlon, coppa del mondo, Vittozzi seconda ad Otepaa; BORMOLINI ANCORA A SEGNO! MAURIZIO DOMINA LO SLALOM DI SPINDLERUV MLYN, FELICETTI 3/O, CAFFONT 4/A.

Terza categoria. Coppa Faggi: mercoledì al Nelli il duello finaleLa finale di Coppa Faggi si terrà al Nelli di Oste, a Montemurlo, mercoledì prossimo alle 15,30. A contendersi il trofeo saranno le due attuali protagoniste principali del campionato di Terza ... lanazione.it

#SciAlpino Shiffrin in pieno controllo per salire sull'ottovolante di Are, ma che risposta di Aicher: è duello per la coppa #FISAlpine #AlpineSkiing #15Marzo #scialpinofemminile dlvr.it/TRVYT7 x.com

Il guru dice: @atleliemcgrath conduce a KRANJSKA nella prima manche davanti @pinheiiiroo esattamente come nella coppa di specialità è un duello meraviglioso facebook