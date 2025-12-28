Al termine della prima manche dello slalom di Semmering, la classifica presenta una sorpresa: Camille Rast si posiziona in testa, mentre Mikaela Shiffrin si trova a inseguire. La gara prosegue con attenzione, mentre gli atleti si preparano per la seconda manche, determinati a migliorare i loro tempi e a consolidare le posizioni.

C’è una novità al termine della prima manche dello slalom di Semmering. Mikaela Shiffrin, infatti, non è in testa alla classifica, ma a comandare la gara c’è la svizzera Camille Rast. Lotta per la vittoria davvero apertissima, visto che i distacchi sono comunque minimi. Rast conduce con soli 9 centesimi di vantaggio su Lara Colturi, con l’italiana che corre per l’Albania che potrebbe davvero trovare la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Terza posizione per l’austriaca Katharina Liensberger, staccata di 34 centesimi dall’elvetica. Solamente quarta Mikaela Shiffrin, che sarà dunque costretta alla rimonta per mantenere l’imbattibilità stagionale in slalom. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Camille Rast spunta a sorpresa nello slalom di Semmering. Shiffrin deve inseguire dopo la prima manche

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2025 in DIRETTA: Rast al comando, Shiffrin insegue! Attesa per l’esordio di Giada D’Antonio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Gurgl 2025 in DIRETTA: EXTRATERRESTE! Shiffrin domina la seconda manche, Rast torna sul podio. Male Della Mea

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Camille Rast spunta a sorpresa nello slalom di Semmering. Shiffrin deve inseguire dopo la prima manche - Mikaela Shiffrin, infatti, non è in testa alla classifica, ma a comandare la gara ... oasport.it

Miglior risultato della carriera in gigante per Camille Rast: grazie a una splendida seconda manche l'elvetica chiude seconda il gigante di Semmering vinto da Julia Scheib - facebook.com facebook

Camille Rast seconda a Semmering x.com