Sfugge al controllo della madre e viene travolta da un’auto a Prato | grave bimba di 5 anni

Una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto mentre si trovava con la madre a Prato domenica mattina. La piccola è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina è sfuggita al controllo della madre e si è trovata sulla strada al momento dell’incidente. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.