Sfugge al controllo della madre e viene travolta da un’auto a Prato | grave bimba di 5 anni
Una bambina di cinque anni è stata investita da un’auto mentre si trovava con la madre a Prato domenica mattina. La piccola è stata trasportata in condizioni gravi all’ospedale di Firenze. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina è sfuggita al controllo della madre e si è trovata sulla strada al momento dell’incidente. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità.
L'incidente domenica mattina a Prato, in rianimazione a Firenze una bambina di cinque anni. A quanto ricostruito, si trovava con la mamma quando è finita sulla strada mentre arrivava un'auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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