Le sfilate internazionali per la stagione autunno-inverno 20262027 hanno presentato le nuove tendenze estetiche, mentre dietro le quinte, una filiera italiana si occupa di trasformare queste idee in prodotti concreti. Da aziende del settore moda a laboratori specializzati, diversi attori contribuiscono a realizzare i capi che vengono mostrati in passerella. Questo processo coinvolge molteplici fasi e competenze, con un forte coinvolgimento del territorio italiano.

Le sfilate internazionali hanno definito i codici estetici per l’autunno inverno 20262027, ma dietro ogni capo c’è una filiera produttiva italiana che trasforma il design in valore economico. Dai corridoi di Milano alle fabbriche della provincia, la creatività diventa occupazione e export reale. La macchina produttiva dietro le passerelle. Quando Gucci, Celine o Acne Studios presentano il modello Slim Fit, non si tratta solo di un abito stretto, ma di un processo industriale complesso che parte dai telai italiani. La scelta di questo taglio implica una gestione precisa dei tessuti e delle cuciture che richiede manodopera qualificata presente nei distretti del Nord Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfilate 2026: la filiera italiana trasforma il design

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