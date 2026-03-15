A Kanuma, in Gambia, è stata inaugurata la boutique Beteyà Guinar, segnando l’avvio di una nuova filiera avicola che coinvolge direttamente la comunità locale. La struttura si concentra sulla produzione e distribuzione di prodotti avicoli, creando opportunità di lavoro e modificando gli assetti economici della zona. La realizzazione rappresenta un passo importante nel settore agricolo e commerciale della regione.

Una nuova realtà economica prende forma a Kanuma, in Gambia, con l’apertura della boutique Beteyà Guinar. L’iniziativa segna il completamento di una filiera avicola integrata, nata dalla cooperazione tra Italia e Africa Occidentale. Questo evento non è solo un’inaugurazione commerciale, ma la concretizzazione di un modello di sviluppo che trasforma competenze locali in opportunità tangibili per le famiglie del territorio. L’opera sociale Don Bosco 2000 ha guidato questo percorso, sostenuto dalla Fondazione Opera Don Bosco nel Mondo. La struttura non vende semplici prodotti, ma rappresenta il punto finale di un ciclo produttivo che parte dalla formazione degli operatori fino alla distribuzione diretta sul mercato locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gambia: la filiera avicola che trasforma la comunità

Articoli correlati

Arte, scuola e comunità, la scuola primaria si trasforma in un museo vivente: il Carnevale creativo della MelliniLe insegnanti e gli alunni hanno festeggiato l’ultimo giorno di Carnevale immergendosi nella bellezza delle arti in tutte le loro espressioni Un...

Patto di amicizia e solidarietà tra Uila e immigrati del Gambia: "Incoraggiamo la relazione tra cittadini"Il sindacato per i lavoratori agricoli e l’associazione SeneGambia si impegnano a collaborare in percorsi formativi favorendo lo scambio di...

Una raccolta di contenuti su Gambia la filiera avicola che trasforma...

Discussioni sull' argomento Cooperazione: Gambia, Don Bosco 2000 inaugura boutique Beteyà Guinar e completa filiera avicola; Don Bosco 2000 a Kanuma (Gambia) inaugura Beteyà Guinar: la boutique che completa la filiera avicola e porta sviluppo locale.

Cooperazione: Gambia, Don Bosco 2000 inaugura boutique Beteyà Guinar e completa filiera avicolaÈ stata inaugurata la Boutique Beteyà Guinar in Gambia, punto vendita che completa il progetto di cooperazione circolare tra Italia, Gambia e Senegal promosso da Don Bosco 2000 – Impresa sociale e c ... agensir.it

La filiera avicola conferma il suo primatoGli allevamenti da carne, bovini e suini in particolare, soffrono ancora delle conseguenze degli elevati costi di produzione, scattati nel 2022. Mentre ci sono spiragli sul fronte dei consumi, ma non ... ilsole24ore.com

Un giovane migrante del Gambia è stato ucciso ieri pomeriggio, 13 marzo, al termine di un violento litigio nel 'ghetto' l’Arena, alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia, struttura che ospita una trentina di cittadini stranieri. Secondo le prime ricostruzioni facebook

Lite tra migranti nel ghetto di San Severo: giovane del Gambia ucciso a colpi di martello - News x.com