Oggi, 28 febbraio, si svolgono le elezioni provinciali e i seggi sono aperti fino alle 20. L’attenzione principale riguarda i voti raccolti a Benevento, dove potrebbe verificarsi una sorpresa nel risultato finale. Le operazioni di voto riguardano il rinnovo del Consiglio Provinciale e coinvolgono diversi candidati e liste in corsa. La giornata elettorale si svolge senza particolari incidenti o variazioni rispetto alle consuete procedure.

Si vota oggi, 28 febbraio, per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Nella “Sala Angelo Mario Biscardi” in Largo Carducci, al piano terra della palazzina che ospita gli Uffici Tecnici e Amministrativi della Provincia, di fronte alla Chiesa di San Gennaro, si sono concluse le operazioni preliminari. Tutto pronto per consentire il voto ai 934 elettori aventi diritto: amministratori, sindaci e consiglieri comunali in carica nei 78 Comuni sanniti. Seggi aperti dalle 8.00 alle 20.00. Subito dopo, lo spoglio.In palio ci sono dieci seggi in Consiglio Provinciale. Ma sarebbe ingenuo fermarsi qui. In gioco c’è l’equilibrio complessivo della politica sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Elezioni provinciali, seggi aperti fino alle 20: attenzione sui voti di Benevento, possibile sorpresa?

