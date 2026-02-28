reggio calabria mimmo battaglia candidato unico pd alle primarie del centrosinistra in lizza anche muraca e canale

A Reggio Calabria, tre candidati si sfideranno alle primarie del centrosinistra il 15 marzo. Sono Giovanni Muraca, Massimo Canale e Domenico Battaglia, quest’ultimo unico candidato ufficialmente candidato del Partito Democratico. La competizione riguarda la conquista della candidatura a sindaco della città, con tutti e tre i candidati pronti a presentarsi alle urne.

Saranno Giovanni Muraca, Massimo Canale e Domenico Battaglia i tre candidati che il prossimo 15 marzo si sfideranno alle primarie del “Campo largo” per conquistare la candidatura a sindaco di Reggio Calabria. Muraca, già consigliere regionale e riferimento di Italia Viva-Casa Riformista, proviene da un percorso politico nel Pd; Canale, avvocato penalista ed ex consigliere comunale dem, è sostenuto dal movimento civico Onda Orange; Battaglia, attuale sindaco facente funzioni, è il candidato ufficiale del Partito democratico. La presentazione di Battaglia Battaglia ha presentato la propria candidatura nel corso di una manifestazione pubblica alla presenza del consigliere regionale Giuseppe Falcomatà, del segretario regionale del Pd, il senatore Nicola Irto, e del segretario provinciale Giuseppe Panetta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Primarie del centrosinistra, Muraca ha deciso: sarà il terzo candidato con Casa Riformista

