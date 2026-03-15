Sette furti in poco più di un anno nello stesso supermercato | in carcere un 51enne

La polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 51 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di aver commesso sette furti nel supermercato locale nel corso di poco più di un anno. Oltre ai furti, sono contestati anche minacce gravi e porto abusivo di armi. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore.

FIRENZE – La polizia di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi nei confronti di un cittadino italiano di 51 anni. All’esito degli approfondimenti eseguiti dagli investigatori della Squadra Mobile fiorentina, al 51enne sono stati addebitati in totale sette furti consumati in un noto supermercato di via Canova, da luglio 2024 fino ad agosto 2025. In tutte le circostanze, l’uomo si è impossessato di generi alimentari e, in un caso, anche di un coltello da cucina, oltrepassando le barriere delle casse senza provvedere al pagamento della merce sottratta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sette furti in poco più di un anno nello stesso supermercato: in carcere un 51enne Articoli correlati Vetrina sfondata in pieno centro. Boom di furti: terzo raid nello stesso palazzoAncora una notte movimentata nel centro cittadino, dove un nuovo episodio di microcriminalità ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza... Caracas rilascia l’italo-venezuelano Antonio Gerardo Buzzetta: era nello stesso carcere di TrentiniÈ stato rilasciato l’italo-venezuelano Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, italo-venezuelano, poco più di trent’anni. Aggiornamenti e notizie su Sette furti Temi più discussi: Firenze, sette furti in un anno al supermercato e minacce: in carcere un 51enne; Al supermercato ruba sette bottiglie di liquore e oltrepassa le casse senza pagare; Dai ristoranti agli outlet di lusso: manolesta scatenati nel centro di Roma; È il quinto furto, senza serranda per colpa dei vincoli in Centro siamo alla mercè dei ladri. Sette furti in poco più di un anno nello stesso supermercato: in carcere un 51enneFIRENZE - La polizia di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto aggravato, minaccia grave e porto abusivo di armi nei confronti di un cittadin ... msn.com Sette furti notturni in negozi di Potenza, arrestato dai carabinieriI carabinieri hanno arrestato a Potenza un uomo di 59 anni - attualmente detenuto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, disposta dal Gip del Tribunale di Potenza - ... ansa.it In Tribunale a #Varese la sentenza a carico di sette persone, accusate di truffe e furti ai danni di anziai facebook Furti su cadaveri a Milano, a processo 7 operai del Comune: «Dici ai parenti di andare in sala, apri i cassetti e porti via tutto» x.com