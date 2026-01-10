Caracas rilascia l’italo-venezuelano Antonio Gerardo Buzzetta | era nello stesso carcere di Trentini

Caracas ha recentemente rilasciato Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano di circa 30 anni. Buzzetta, che si trovava nel medesimo carcere di Trentini, è stato liberato, segnando un aggiornamento importante sulla sua situazione. La notizia è stata confermata dalle autorità venezuelane e rappresenta un elemento di interesse per le relazioni tra Italia e Venezuela.

È stato rilasciato l’italo-venezuelano Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, italo-venezuelano, poco più di trent’anni. Era detenuto nel maxi-carcere de El Rodeo I – lo stesso di Alberto Trentini – da un anno e due mesi. Buzzetta Pacheco è stato arrestato il 30 settembre 2024 a Maracaibo, nello stato di Zulia, insieme all’ex-deputato per l’assemblea nazionale José Sánchez Montiel, detto “Mazuco”. Entrambi fermati da un commando di polizia nella zona “Milagro Norte”, senza mandato di cattura né colti in flagranza di reato. In seguito al suo rilascio Buzzetta è rientrato nella sua città di residenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

