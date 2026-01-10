Caracas rilascia l’italo-venezuelano Antonio Gerardo Buzzetta | era nello stesso carcere di Trentini

Caracas ha recentemente rilasciato Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, cittadino italo-venezuelano di circa 30 anni. Buzzetta, che si trovava nel medesimo carcere di Trentini, è stato liberato, segnando un aggiornamento importante sulla sua situazione. La notizia è stata confermata dalle autorità venezuelane e rappresenta un elemento di interesse per le relazioni tra Italia e Venezuela.

È stato rilasciato l'italo-venezuelano Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, italo-venezuelano, poco più di trent'anni. Era detenuto nel maxi-carcere de El Rodeo I – lo stesso di Alberto Trentini – da un anno e due mesi. Buzzetta Pacheco è stato arrestato il 30 settembre 2024 a Maracaibo, nello stato di Zulia, insieme all'ex-deputato per l'assemblea nazionale José Sánchez Montiel, detto "Mazuco". Entrambi fermati da un commando di polizia nella zona "Milagro Norte", senza mandato di cattura né colti in flagranza di reato. In seguito al suo rilascio Buzzetta è rientrato nella sua città di residenza.

Ultimo aggiornamento: 13:24 del 28 Agosto - venezuelano, leader della formazione politica Convergencia, recluso presso l’Helicoide – lo stesso carcere in cui si ... ilfattoquotidiano.it

Tv7 Tg. . CARACAS LIBERA PRIGIONIERI, SI SPERA PER TRENTINI - Il Venezuela annuncia la liberazione di prigionieri politici, anche stranieri. Tra i rilasciati due italiani. A Roma si riaccende la speranza per Alberto Trentini, cooperante detenuto da oltre 40 - facebook.com facebook

Trump annuncia di aver annullato una seconda ondata di attacchi in Venezuela, dopo che Caracas ha deciso di rilasciare prigionieri politici in segno di pace e di collaborare con gli Stati Uniti, soprattutto nel settore petrolifero e del gas @ultimoranet x.com

