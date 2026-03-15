I vigili del fuoco di Modena hanno concluso con successo una sessione di formazione tecnica dedicata alla mobilità sostenibile presso la loro sede. L’evento ha coinvolto rappresentanti del corpo e specialisti del settore, con l’obiettivo di aggiornare le competenze in materia di sicurezza e intervento in situazioni legate a veicoli sostenibili. La giornata si è concentrata su aspetti pratici e tecnici relativi a questo tema.

Si è conclusa con successo presso la sede del Comando dei vigili del fuoco di Modena una significativa iniziativa di formazione tecnica dedicata alla mobilità sostenibile. Il seminario, articolato su quattro giornate intensive, ha visto la collaborazione sinergica tra l’ufficio formazione del Comando e i tecnici specializzati di Seta, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale. L’obiettivo primario del corso è stato quello di approfondire la conoscenza tecnologica dei mezzi alimentati a gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto (LNG), garantendo al personale operativo dei vigili del fuoco i più alti standard di sicurezza e competenza in caso di intervento, "considerando che ben il 50% degli autobus circolanti in provincia è alimentato a metano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seta e vigili del fuoco insieme per la sicurezza

Articoli correlati

Leggi anche: Vigili del Fuoco e Ats insieme in un convegno su sicurezza nei locali e normative antincendio

Sicurezza per la cerimonia olimpica, operativi cento vigili del fuocoAnche i pompieri, venuti a Verona da tutta Italia, partecipano al piano per blindare la chiusura dell'evento internazionale in Arena In vista della...

Reborn as useless prince, I became invincible in ancient times using modern wisdom!#emotion #cdrama

Contenuti utili per approfondire Seta e vigili del fuoco insieme per la...

Discussioni sull' argomento Seta e vigili del fuoco insieme per la sicurezza; Sicurezza e Nuove Tecnologie: concluso a Modena il seminario sulla mobilità sostenibile dedicato ai vigili del fuoco; La crisi cancella i treni, il Friuli fuori dalla Via della Seta: si punta su Trieste e Istanbul; Giro del mondo su un camion militare per un vigile del fuoco.

Seta e vigili del fuoco insieme per la sicurezzaSeminario sui modelli di autobus in circolazione ... msn.com

La vita liquida di The Lake Como Edition: giardini di seta, logevity spa e la cucina di Mauro Colagreco. L'eleganza dei Gran Tour ritorna nel nuovo hotel extra-lusso https://vogueitalia.visitlink.me/r1uhb8 facebook