Sicurezza per la cerimonia olimpica operativi cento vigili del fuoco

Il numero di vigili del fuoco coinvolti nella cerimonia olimpica di questa sera deriva dalla necessità di garantire la sicurezza dell’evento. Cento uomini sono stati schierati per gestire eventuali emergenze e assicurare il regolare svolgimento della manifestazione. La loro presenza si aggiunge alle misure di sicurezza già predisposte, con particolare attenzione alle aree più affollate e strategiche. Le operazioni sono state coordinate nei dettagli nelle ultime ore.

Anche i pompieri, venuti a Verona da tutta Italia, partecipano al piano per blindare la chiusura dell'evento internazionale in Arena In vista della chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina di questa sera, 22 febbraio, i vigili del fuoco si sono preparati per dare il loro contributo al piano di sicurezza e soccorso in città. I pompieri hanno partecipato a un briefing tecnico-operativo per definire tutto nei minimi dettagli. L'incontro è stato coordinato dall'ingegnere Cristiano Cusin, responsabile dell'ufficio soccorso regionale dei vigili del fuoco, insieme al comandante provinciale di Verona Giuseppe Lomoro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

