Servizi di prossimità ecco come procedono i cantieri Nuovi posti letto a San Giovanni Bianco
I servizi di prossimità a San Giovanni Bianco stanno progressing secondo i piani, con i cantieri ormai in fase di completamento. Le nuove strutture, comprese le Case di Comunità, rispettano pienamente gli standard ministeriali e regionali richiesti, garantendo un miglioramento nell’offerta sanitaria locale. Questo intervento mira a rafforzare il sistema di assistenza territoriale, assicurando servizi più vicini alle esigenze della comunità.
SANITÀ. I cantieri sono tutti in fase di chiusura. Tutte le Case di Comunità rispettano gli standard ministeriali e regionali richiesti. A breve l’attivazione di ulteriori 10 posti letto all’Ospedale di Comunità di San Giovanni. Tanta fiducia riposta nella telemedicina, che aiuterà a superare le distanze che ancora permangono soprattutto per chi abita in aree isolate. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Ripartono i cantieri Pirp a San Marcello, ecco come cambierà via Salvemini: "Previsti nuovi posti auto e 70 alberi"
Leggi anche: Strade, ecco i nuovi lavori. Olmo e Ponte San Giovanni: domani si aprono i cantieri
Servizi di prossimità, ecco come procedono i cantieri. Nuovi posti letto a San Giovanni Bianco - Tutte le Case di Comunità rispettano gli standard ministeriali e regionali richiesti. ecodibergamo.it
Rete 7 - Canale 99. . SANITÀ DI PROSSIMITÀ: NUOVI SERVIZI NELLE BOTTEGHE DELLA COMUNITÀ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.