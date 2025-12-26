Ha perso il controllo dello scooter che stava guidando ed è uscito fuori strada. L'incidente, avvenuto nel comune di Lenola, risale allo scorso 17 dicembre. L'uomo, un 4oenne, era stato soccorso e trasportato l'ospedale di Formia dal personale del 118. Nel nosocomio era stato anche sottoposto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Esce fuori strada con lo scooter: guidava sotto l'effetto di alcol e droghe

Leggi anche: Ragazzo in prognosi riservata, l’amico guidava sotto effetto di alcol e droga

Leggi anche: Agente morto a Napoli, il gip: “L’investitore guidava sotto l’effetto di alcol e cocaina”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Esce fuori strada con lo scooter: guidava sotto l'effetto di alcol e droghe; Fabrizio scivola con la moto e muore a 34 anni, dodici anni fa finì in coma per un incidente simile; L'auto esce fuori strada e si ribalta: Noemi muore la Vigilia di Natale; Chi era Fabrizio Bresaola, il 34enne morto nello schianto con la moto.

Fuori strada con lo scooter: Marco muore nel giorno in cui 10 anni fa perse la vita il fratello in un incidente - Marco Chiramonti è morto dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale mentre era a bordo del suo scooter ad Agrigento lungo viale Emporium. fanpage.it

Sessantenne esce di strada con lo scooter a Trieste: in coma grave a Cattinara - Una donna triestina di 61 anni è rimasta ferita in modo molto grave in un incidente con lo scooter che stava guidando in Strada Vecchia dell'Istria nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 ottobre. rainews.it

Fuori strada con lo scooter, 17enne muore a Terralba - Un ragazzino di 17 anni è finito fuori strada con lo scooter in via Rio Mogoro. ansa.it

L'auto esce fuori strada e si ribalta, Noemi muore proprio sotto Natale: "Così giovane" - facebook.com facebook