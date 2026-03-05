Servizio civile universale | 5 posti nel Comune di Guardiagrele

Il Comune di Guardiagrele ha annunciato la selezione di cinque giovani per il servizio civile universale. I partecipanti saranno inseriti nei servizi comunali per un periodo di 12 mesi, dedicando 25 ore alla settimana. A ciascun volontario sarà riconosciuto un contributo economico durante l’esperienza. La selezione è rivolta a giovani interessati a contribuire alle attività del Comune.

Cinque giovani saranno inseriti per 12 mesi nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali, con il riconoscimento di un contributo economico Il Comune selezionerà 5 giovani che saranno inseriti per 12 mesi nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali, con il riconoscimento di un contributo economico. I progetti per i quali si può presentare domanda sono i seguenti: progetto "Progettualità giovanile" - n. 1 volontario; progetto "Ufficio Stampa" - n. 1 volontario; progetto "Centro socio educativo" - n. 2 volontari di cui 1 gmo; progetto "Protezione Civile" - n. 1 volontario. È possibile presentare domanda fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026.