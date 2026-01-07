Servizi cimiteriali passa il piano di Gecim
Il consiglio comunale di Copparo ha approvato, durante la seduta del 30 dicembre, il Piano operativo e gestionale di Gecim srl per il periodo 2026-2028. La società, in house del Comune, gestisce servizi cimiteriali, il Giardino della cremazione e la camera mortuaria, garantendo un servizio di prossimità e rispetto per le esigenze della comunità.
Nella seduta del consiglio comunale di Copparo dello scorso 30 dicembre, è stato approvato il Piano operativo e gestionale di Gecim srl 2026-2028, società in house che ha in cura servizi cimiteriali, il Giardino della cremazione e la camera mortuaria. Ad illustrarlo è stato l’amministratore unico Giacomo Turra, che nella propria relazione ha innanzitutto inquadrato il 2025 della società, concluso con un risultati positivi e ricavi in aumento rispetto all’anno precedente. "Per quanto riguarda l’impianto di cremazione – ha riferito – il numero di operazioni effettuate nei primi undici mesi del 2025 è superiore a quella registrata nello stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Privatizzazione dei servizi cimiteriali, dietrofront della giunta: si passa dal consiglio comunale
Leggi anche: “Dal 2016 tariffe ridotte sui servizi cimiteriali”
Servizi cimiteriali, passa il piano di Gecim; Il Comune chiede il parere dei cittadini sui servizi cimiteriali; Chieti, gestione del cimitero e risanamento finanziario: i consiglieri chiedono chiarezza; Gestione del cimitero e risanamento finanziario, Forza Italia incalza l’amministrazione Ferrara: “Il dissesto si supera con i fatti”.
Servizi cimiteriali, passa il piano di Gecim - Copparo, l’amministratore unico Giacomo Turra: "Vogliamo mantenere standard elevati, nonostante l’aumento dei costi delle cremazioni" ... msn.com
A Genova un piano di sfalci nei cimiteri in vista della Pasqua - Il Comune di Genova ha avviato un piano di sfalci e manutenzioni nei cimiteri in vista della Pasqua. ansa.it
Cimiteri, via libera al piano di Gecim. Tariffe invariate e lavori di miglioria - Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Copparo è stato approvato il Piano industriale 2025- ilrestodelcarlino.it
Il confronto politico a Terni si accende sulla gestione dei servizi cimiteriali, dopo la decisione dell’amministrazione Bandecchi di affidarne la conduzione a Terni Reti, società interamente partecipata dal Comune. Una scelta che ha riaperto il dibattito tra gestion - facebook.com facebook
#Terni, #servizi #cimiteriali: «Con #internalizzazione aumenta la #precarietà» x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.