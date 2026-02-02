Questa mattina gli uffici cimiteriali di via Paglia a Catanzaro sono rimasti chiusi senza preavviso. I cittadini si sono ritrovati senza la possibilità di svolgere pratiche per le sepolture o le onoranze funebri, creando confusione e proteste davanti ai cancelli. La situazione rischia di creare ulteriori disagi nelle prossime ore.

Gli uffici cimiteriali di via Paglia a Catanzaro sono rimasti chiusi questa mattina, causando disagi per i cittadini che si sono trovati improvvisamente privi di accesso a servizi essenziali legati alla gestione delle onoranze funebri e alle pratiche relative ai luoghi di sepoltura. La chiusura, confermata da immagini diffuse in rete, non ha trovato alcuna comunicazione ufficiale preventiva da parte dell’amministrazione comunale o della società partecipata Catanzaro Servizi, responsabile del supporto operativo agli uffici comunali. L’assenza del personale, riconducibile alle ferie di alcuni dipendenti, ha creato un vuoto gestionale che ha impedito l’apertura degli sportelli, nonostante la necessità di continuità nei servizi pubblici legati al settore cimiteriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiusura uffici cimiteriali in via Paglia: cittadini in protesta, servizi a rischio a Catanzaro

Approfondimenti su Catanzaro Uffici

L’alleanza delle cooperative dell’Umbria esprime preoccupazione per la decisione del Comune di Terni di affidare a Terni Reti la gestione dei servizi cimiteriali.

Il consigliere Marco Cecconi di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al consiglio comunale di Terni, evidenziando il rischio di perdita di posti di lavoro legato alla futura gestione dei servizi cimiteriali affidata a Terni Reti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Catanzaro Uffici

Argomenti discussi: Nuova gestione dei servizi cimiteriali; Da aprile operazioni di esumazione ordinaria al campo 13 del Cimitero La Cigna; Uffici cimiteriali di via Paglia chiusi, disagi e tensioni sul fronte Catanzaro Servizi; Chieti: nuovi servizi cimiteriali.

Uffici cimiteriali di via Paglia chiusi, disagi e tensioni sul fronte Catanzaro ServiziQuesta mattina gli uffici cimiteriali di via Paglia sono rimasti chiusi, come documentato anche dalla fotogafia che pubblichiamo. Una chiusura che non può che generare disagi per l’utenza e ... catanzaroinforma.it

Ordinanza sindacale n 4 del 30/01/2026 chiusura degli uffici comunali per l'intera giornata del 02/02/2026 - facebook.com facebook