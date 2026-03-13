A Suvereto, la casa di riposo Villa degli Etruschi ha deciso di eliminare i turni di dodici ore, adottando orari più compatibili con il benessere dei dipendenti. La modifica riguarda direttamente il personale che lavora nella struttura, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e garantire un servizio più sostenibile. La nuova organizzazione dei turni è stata comunicata ufficialmente alla squadra.

La gestione della casa di riposo Villa degli Etruschi a Suvereto ha sancito un cambiamento strutturale nei turni di lavoro, passando da shift di dodici ore a ritmi più umani. Questa decisione, presa dall'azienda Plancia Srl, entrerà in vigore il primo aprile del 2026, ripristinando una modalità operativa di sei ore e quarantacinque minuti. L'intervento nasce dalla pressione esercitata dai sindacati per tutelare sia i dipendenti che la qualità dell'assistenza agli ospiti anziani. Il passaggio da . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Suvereto: fine ai turni da 12 ore, torna il ritmo umano

