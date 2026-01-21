LIVE Atalanta-Athletic Bilbao Champions League calcio 2026 in DIRETTA | neroazzurri a caccia di una vittoria importante in chiave qualificazione diretta

Benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, partita valida per la settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026. Seguiremo gli aggiornamenti in tempo reale per offrire un quadro preciso e chiaro dell'incontro, fondamentale per le sorti delle due squadre nella fase a gironi. Rimanete con noi per le ultime notizie e gli sviluppi della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026. 20.00 Ecco le formazioni ufficiali, ad un’ora dall’inizio del match: Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All: Raffaele Palladino. Atletich Bilbao (4-2-3-1): Simon; Leuke, Vivian, Paredes, Boiro; Rega, Jauregizar; Navarro, Gomez, Gorosabel; Guruzeta. All: Ernesto Valverde. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Atalanta-Athletic Bilbao, settima giornata della UEFA Champions League 2025-2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

