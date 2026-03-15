SERIE C Benevento-Foggia | la diretta testuale

Nel 32esimo turno di Serie C, Benevento e Foggia si affrontano in una partita che vede i padroni di casa con 73 punti e gli ospiti con 22. La sfida si svolge allo stadio di Benevento, con i due team pronti a dare il massimo sul campo. La partita viene trasmessa in diretta testuale, offrendo aggiornamenti in tempo reale su quanto accade.

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento (73) e Foggia (22) si sfidano nel 32esimo turno di campionato in un classico testacoda. I giallorossi, a sette gare dalla fine sono a +12 sul Catania impegnato oggi nella trasferta di Altamura. I rossoneri sono reduci da 9 sconfitte di fila, panchina a rischio per Pazienza in caso di un nuovo passo falso. Tabellino Benevento-Foggia (ore 14:30) Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Talia; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Prisco, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Romano, Mignani, Caldirola, Kouan. All.: Floro Flores Foggia (4-3-3): Perucchini; Buttaro, Biasiol, Staver, Dimarco; Valietti, Menegazzo, Garofalo; Liguori, Bevilacqua, D’Amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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