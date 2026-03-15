Serie B sfida d' alta quota in casa della Virtus Ragusa | Redel a caccia di conferme

Domenica 15 marzo alle 18 al PalaPadua si gioca la 23ª giornata di Serie B, l’ottava del girone di ritorno, tra Virtus Ragusa e una delle squadre al vertice della classifica. La partita si inserisce in un momento di grande attenzione per entrambe le formazioni, che cercano punti fondamentali in una sfida che potrebbe avere un impatto sulla corsa alla promozione.

Palla a due alle ore 18 al PalaPadua. Gara visibile a pagamento, sul canale Virtus Ragusa Live, con inizio della diretta alle ore 17.50 Aria di big match, di scontro d’alta quota. Domenica 15 marzo, alle ore 18, al PalaPadua, andrà in scena la 23^ giornata, l’8^ di ritorno, tra due delle tre co-capolista del girone F di Serie B Interregionale. La Redel Reggio Calabria fa visita alla Virtus Ragusa in una sfida che si presenta da sola, sia per importanza sia per valori dei roster sul parquet. Reggini che sono ritornati al successo, sebbene di misura, contro Corato, riscattando il ko di Milazzo. Iblei reduci invece dalla vittoria (100-97) sul campo del Castellaneta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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