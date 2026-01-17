Serie B scontro d’alta quota al PalaCalafiore | big match tra Redel Viola e Dinamo Brindisi

La partita tra Redel Viola e Dinamo Brindisi al PalaCalafiore rappresenta un importante momento per la Serie B, con entrambe le squadre impegnate nel girone di ritorno. La sfida, alla seconda occasione consecutiva in casa per la Redel Reggio Calabria, offre un confronto significativo tra due formazioni in cerca di punti fondamentali per la classifica.

Inizia il girone di ritorno del campionato. Fischio d'inizio domenica 18 gennaio alle ore 18. Sulla maglia neroarancio il logo di Fratelli La Bufala, nuovo sponsorhip per la stagione sportiva in corso Neroarancio in scia vincente da cinque gare e che, al giro di boa, hanno fatto registrare il dato di migliore difesa del girone F con 1011 punti subiti. Dinamo che giunge in riva allo Stretto con gli stessi punti del roster di Cadeo, e le due squadre che si affronteranno domenica tallonano la capolista Ragusa insieme al Monopoli. Praticamente invariata, sì, perché l’innesto (e di spessore) è del venezuelano formato nella Stella Rossa, Gonzalez, autore nell’ultimo turno di campionato di 23 punti preziosi nel successo ottenuto di tre lunghezze sul difficile campo del Castellaneta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

