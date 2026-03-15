La Fortitudo si prepara per sette partite decisive nella Serie A2 e sabato affronterà Rimini. Domenica sarà giornata di riposo, ma da lunedì la squadra tornerà in campo per allenarsi in vista della prossima sfida. La finalissima di Coppa Italia tra Rimini e Verona si svolge oggi, motivo per cui il tecnico Attilio Caja ha deciso di concedere ai giocatori un giorno di pausa.

Domenica di riposo, ma da domani tutti in campo per preparare la sfida con Rimini. Con il turno di riposo causa final four di Coppa Italia – oggi la finalissima tra Rimini e Verona –, Attilio Caja ha concesso ai suoi una giornata di riposo. Riposo fisico, ma anche mentale per i biancoblù che hanno l’occasione di tirare il fiato prima di quelle che saranno sette finali. Rimini sabato, Pesaro in trasferta il 25, Avellino al PalaDozza il 29 e poi nel mese di aprile il 4 il confronto di Cividale del Friuli, l’8 in casa con la Juvi Cremona, il 12 in quella che potrebbe essere la sfida decisiva di Brindisi e infine il confronto del 26 aprile a Forlì a chiudere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2. La Fortitudo prepara sette finali. E sabato c’è Rimini

Articoli correlati

Leggi anche: Serie A2: ore 20,45 al Modigliani Forum. Caja sempre in emergenza, ma ha recuperato il play Della Rosa. Fortitudo, a Livorno la prima di nove finali

Rimini sempre più capitale del basket, il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e BLega Nazionale Pallacanestro ha annunciato che la Final Four di Coppa Italia Lnp 2026 Old Wild West sarà ospitata a Rimini, da venerdì 13 a domenica...

Altri aggiornamenti su Serie A2 La Fortitudo prepara sette...

Temi più discussi: Serie A2 Old Wild West - La preview del recupero Flats Service Fortitudo Bologna-Sella Cento; Serie A2, il dato sull'affluenza del pubblico nel girone d'andata: comanda sempre la Flats Service Fortitudo, poi Pesaro e Livorno; Valanga Libertas sulla Fortitudo, Diana: . VIDEO; Serie A2. La Fortitudo lunedì ritrova Moretti. E intanto Moore lavora con i compagni.

Serie A2. La Fortitudo lunedì ritrova Moretti. E intanto Moore lavora con i compagniSabato di lavoro, domenica di riposo e poi da lunedì il via alla settimana che porta al ... msn.com

Flats Service Fortitudo Bologna e Sella Cento si affrontano nel recupero della 27ª giornataMercoledì 11 marzo alle 20:30 il PalaDozza ospita il recupero della 27ª giornata di Serie A2 Old Wild West tra Flats Service Fortitudo Bologna e Sella Cento. La gara, diretta dagli ... pianetabasket.com

GAMEDAY! Another chance to reduce the gap. 🆚 Lazio Serie A ⏰ 20:45 CET Stadio Olimpico Send us your predictions below! x.com

Basket, Serie A: la Dolomiti Energia Trentino sconfitta a Trieste facebook