Rimini sempre più capitale del basket il Flaminio ospiterà le finali di Coppa Italia di serie A2 e B

Rimini si prepara ad accogliere le finali di Coppa Italia di serie A2 e B di pallacanestro, in programma dal 13 al 15 marzo 2026. La Lega Nazionale Pallacanestro ha scelto il Flaminio come sede dell’evento, che rappresenta un'importante occasione per la città e per il movimento cestistico italiano. L’appuntamento si inserisce nel calendario ufficiale e sottolinea il ruolo di Rimini come capitale del basket nazionale.

Lega Nazionale Pallacanestro ha annunciato che la Final Four di Coppa Italia Lnp 2026 Old Wild West sarà ospitata a Rimini, da venerdì 13 a domenica 15 marzo.L'evento, organizzato direttamente da Lnp, con Master Group Sport Official Advisor, sarà ospitato al Palasport Flaminio, recentemente ampliato a 3.500 posti. Francesco Maiorana, presidente Lega Nazionale Pallacanestro dichiara: "Siamo molto soddisfatti della scelta di Rimini come sede per ospitare l'edizione 2026 della Coppa Italia, come del fatto che ci fossero diverse proposte di altre sedi, indice di interesse in merito all'evento della Lnp.

